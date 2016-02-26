企业并购：黑石和基汇资本向腾飞酒店信托提交初步收购报价

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透新加坡2月26日 - 据消息人士说，已有三家公司向新加坡腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust) 提交了初步收购报价，其中包括美国私人直接投资公司黑石集团 和香港基汇资本(Gaw Capital Partners)。
消息人士还称，美国韦斯特蒙特酒店集团（Westmont Hospitality Group）和美国投资公司Varde Partners也向腾飞提交了联合收购报价。该消息人士拒绝透露姓名，因为商谈仍属保密。腾飞酒店信托的市值约为6.1亿美元。
黑石集团、腾飞酒店信托和Varde未予置评。也未能联系到韦斯特蒙特酒店集团置评。
腾飞酒店信托的网站显示，该公司的资产组合包括在澳洲、中国、日本和新加坡的共11家酒店，客房数量超过4,100间。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。