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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 14:47 BJT

企业并购：黑石和基汇资本向腾飞酒店信托提交初步收购报价

路透新加坡2月26日 - 据消息人士说，已有三家公司向新加坡腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust) 提交了初步收购报价，其中包括美国私人直接投资公司黑石集团 和香港基汇资本(Gaw Capital Partners)。

消息人士还称，美国韦斯特蒙特酒店集团（Westmont Hospitality Group）和美国投资公司Varde Partners也向腾飞提交了联合收购报价。该消息人士拒绝透露姓名，因为商谈仍属保密。腾飞酒店信托的市值约为6.1亿美元。

黑石集团、腾飞酒店信托和Varde未予置评。也未能联系到韦斯特蒙特酒店集团置评。

腾飞酒店信托的网站显示，该公司的资产组合包括在澳洲、中国、日本和新加坡的共11家酒店，客房数量超过4,100间。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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