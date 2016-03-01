表格：外资及陆资在台股买超33.74亿台币，连三日买超共200.30亿台币

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超33.74亿台币，连三个交易日买超共计200.30亿台币 ；上交易日修正后为买超91.41亿台币。
外资及陆资二月在台股总计买超505.58亿台币。
三大法人今日合计买超32.54亿台币，上交易日修正后为买超85.92亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
3/1 +33.74 -8.52 +5.63 +1.69 +32.54
本月累计 +33.74 -8.52 +5.63 +1.69 +32.54
2016
月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
2月 +505.58r -125.65 +26.75 -17.29r +389.39r
1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r
2015
12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
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路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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