美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储应该遵循逐步收紧政策的策略，具 体升息次数无关紧要。他称并不担心美国经济，看到经济普遍改善，并表示并未从美国低通 胀预期中接收到任何强烈的信号。 中国央行行长周小川表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政 策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的 监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。 日本央行总裁黑田东彦称，“完全”没有计划在预定时间将利率在负值区域进一步下调 。黑田同时反驳外界的批评，即日本央行上月实施负利率是为了让日圆贬值，给出口带来优 势。 英国央行总裁卡尼称，货币政策的目标缺乏相应的结构性措施与之匹配，流动性下降是 金融市场承压的原因之一。卡尼是在与上海G20会议同时举行的一场国际金融协会(IIF)会议 上做出上述表示的。他警告指出，央行降息至负利率的行动或将造成“以邻为壑”的环境， 而这可能使全球经济陷入低增长。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)