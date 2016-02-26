台湾债市：指标10年公债殖利率收低，空单回补静候标售

* 10年公债空单回补，五年公债吸引买盘承接 * 观望10年公债标债结果，标售利率估在0.85-0.88% * 10年券发行前殖利率下周看0.83-0.93% 路透台北2月26日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周五收低。交易员表示，周 末三天长假在即，随后将标售105/4，部分空单回补令殖利率下跌。 交易员指出，短券此前因货币市场资金偏紧，殖利率出现波段弹升，但今日见买盘逢高承接，也令债市气 氛稍稍偏多。惟标债变数有待厘清，市场观望气氛偏浓。 〞五年与10年券利差偏窄，(五年券)买盘有跑出来。〞一大型证券商交易主管表示。 他指出，五年券受近期货币市场资金偏紧影响，殖利率已经回到农历春节前的较高位置。反观10年券则因 经济展望不佳，仍停留在低位。至于10年券殖利率是否代表买盘的真实看法，有待下周二标售验证。 他们表示，昨日10年券105/4期的空单量虽有减少，但仍逾110亿台币，虽然这数字有人解读为对多头的保 护，不过还是要视实质买盘的需求而定。 〞目前的利率水准，投资盘接受度不高。〞一位大型银行交易主管称。 他预估，下周二105/4的得标利率区间会在0.85-0.90%间，但应该会往高端靠拢。主要原因是第二季含10 年券共有四期要标售，且搭配届时景气触底反弹，没有必要在此时追低利率。 不过另一票券商交易员则认为，国际间主要央行的态度仍偏向宽松，在资金竞逐较高报酬率的带动下，10 年公债的得标利率不致走高。 大型证券商交易主管表示，日前两年期105/3公债标售，因财政部出手截标，使得市场又重燃不足额发行 的担忧，因此纵然嫌目前105/4殖利率偏低，但因有截标的不确定性，下标时应该会有所斟酌。 台湾央行下周二将代财政部标售105/4。路透调查显示，标售利率将在0.85-0.88%间，较去年底的10年期 公债标售利率的1.158%大幅走跌。 交易员预估，下周10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.83-0.93%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.00 0.5650% 0.5650-0.5800% 2.5 10 105/4 -0.90 0.8530% 0.8500-0.8630% 53.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8530% 5 104/13 0.5650% 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.3900% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)