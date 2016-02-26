表格：外资在韩国股市买超767亿韩元

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透首尔2月26日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超767亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月26日 76.7 -82.9 -72.5
^2月25日 20.3 -11.2 100.8
2月24日 -16.6 -16.6 -32.7
2月23日 -4.8 -52.4 -15.6
2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
2月12日 -297.8 428.7 -190.3
2月11日 -167.7 61.5 43.0
2月 5日 0.4 565.9 -152.7
2月 4日 149.8 170.3 -359.9
2月 3日 -190.5 -1.2 124.2
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本月以来 -39.0 1,406.0 -1,815.0
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今年以来 -3,005.2 4,543.3 -663.2
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注：^ 2月25日为修正后数据。(完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。