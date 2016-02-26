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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 15:51 BJT

新兴汇市：G20会议启动之际多数新兴亚币走高，有望录得周线涨幅

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.78 113.01 +0.20 +6.67 120.30

坡元 1.3995 1.4019 +0.17 +1.29 1.4175

台币 33.466 33.496 +0.09 -1.20 33.066

韩元 1236.02 1238.80 +0.22 -4.94 1174.95

泰铢 35.65 35.69 +0.11 +1.04 36.02

菲律宾披索 47.54 47.62 +0.18 -1.34 46.90

印尼卢比 13375.00 13406.00 +0.23 +3.07 13785.00

印度卢比 68.72 68.71 -0.01 -3.73 66.15

马币 4.2190 4.2195 +0.01 +1.68 4.2900

人民币 6.5355 6.5344 -0.02 -0.66 6.4921

(完)

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(编译 刘秀红/汪红英/张明钧; 审校 王洋/于春红/高琦)

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