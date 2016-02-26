新兴汇市：G20会议启动之际多数新兴亚币走高，有望录得周线涨幅

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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(完)
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(编译 刘秀红/汪红英/张明钧; 审校 王洋/于春红/高琦)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。