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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 15:46 BJT

日本债市：公债表现不一，超长期券种价格微跌

指标10年期日债 收益率小涨0.5个基点，至负0.070%，此前曾触及纪录新低负0.075%。

两年期日债收益率 下跌3基点，触及纪录新低负0.230%。

10年期日债期货3月合约 涨0.06点，收报152.09。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.230% -3.0 -0.200%

五年期公债 -0.220% -2.0 -0.200%

10年期公债 -0.070% -0.5 -0.065%

20年期公债 0.550% +1.0 0.540%

30年期公债 0.860% +2.5 0.835%

10年期公债期货 <0#JGB:> 152.09 +0.06 152.03

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/白云; 审校 艾茂林/高琦)

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