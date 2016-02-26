日本债市：公债表现不一，超长期券种价格微跌

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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指标10年期日债 收益率小涨0.5个基点，至负0.070%，此前曾触及纪录新低负0.075%。
两年期日债收益率 下跌3基点，触及纪录新低负0.230%。
10年期日债期货3月合约 涨0.06点，收报152.09。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.230% -3.0 -0.200%
五年期公债 -0.220% -2.0 -0.200%
10年期公债 -0.070% -0.5 -0.065%
20年期公债 0.550% +1.0 0.540%
30年期公债 0.860% +2.5 0.835%
10年期公债期货 <0#JGB:> 152.09 +0.06 152.03
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/白云; 审校 艾茂林/高琦)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。