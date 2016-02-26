金属期市：伦铜小涨月线有望收高，中国春节过后交易活动升温

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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中国股市沪综指周五收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹。
20国集团(G20)财长及央行官员本周齐聚中国上海，讨论全球经济问题。
0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.4%，报每吨4,620美元，扳回上日的半数跌幅，当时一度跌至一周最低每吨4,578美元。期铜本月有望累计录得1.3%的涨幅。
沪铜 跌0.5%，报每吨35,840元人民币。
LME期锡 2月累计涨幅居前，劲扬8%，无视大宗商品市场的疲势，得益于主要出口国印尼削减产量。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 蔡美珍/白云)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。