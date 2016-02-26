金属期市：伦铜小涨月线有望收高，中国春节过后交易活动升温

中国股市沪综指周五收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹。

0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.4%，报每吨4,620美元，扳回上日的半数跌幅，当时一度跌至一周最低每吨4,578美元。期铜本月有望累计录得1.3%的涨幅。