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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 16:00 BJT

表格：中国外汇市场1月成交额环比降16%，衍生品跌近两成--外管局

路透上海2月26日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，中国外汇市场（不含外币对市场）1月总计
成交10.39万亿元人民币（等值1.59万亿美元），较上月减少15.87%。其中银行间市场下降近两成，银行对客
户成交降幅较小仅2%；而衍生品成交环比亦出现近两成下跌。
        
    2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：
                      2016年1月  2015年12月    11月    10月    9月     8月     7月     6月
 当月总成交（万亿美   1.59       1.89          1.69      1.52    1.56    2.07    1.68     1.3
 元）                                                                                  
 银行对客户（亿美元   3,737      3,813         2,814    2,600   3,417   5,306   3,710   3,586
 ）                                                                                    
 银行间市场（万亿美   1.21       1.51          1.41      1.26    1.22    1.54    1.31  0.9379
 元）                                                                                  
 即期市场（亿美元）   7,583      8,583         6,061    5,882   7,890  10,900   6,980   5,484
 衍生品市场（亿美元   8,277      10,295        10,829   9,340   7,720   9,804   9,797   7,481
 ）                                                                                    
                                                                                             
                      1月        2015/1-12月   1-11月  1-10月                                
 累计成交（万亿美元   1.59       17.76         15.88    14.19                                
 ）                                                                                    
 （完）
    

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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