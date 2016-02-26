表格：中国外汇市场1月成交额环比降16%，衍生品跌近两成--外管局

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透上海2月26日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，中国外汇市场（不含外币对市场）1月总计 成交10.39万亿元人民币（等值1.59万亿美元），较上月减少15.87%。其中银行间市场下降近两成，银行对客 户成交降幅较小仅2%；而衍生品成交环比亦出现近两成下跌。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 2016年1月 2015年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 当月总成交（万亿美 1.59 1.89 1.69 1.52 1.56 2.07 1.68 1.3 元） 银行对客户（亿美元 3,737 3,813 2,814 2,600 3,417 5,306 3,710 3,586 ） 银行间市场（万亿美 1.21 1.51 1.41 1.26 1.22 1.54 1.31 0.9379 元） 即期市场（亿美元） 7,583 8,583 6,061 5,882 7,890 10,900 6,980 5,484 衍生品市场（亿美元 8,277 10,295 10,829 9,340 7,720 9,804 9,797 7,481 ） 1月 2015/1-12月 1-11月 1-10月 累计成交（万亿美元 1.59 17.76 15.88 14.19 ） （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。