版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 17:12 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收升中止连两跌，午后外资汇入惟寿险业进场买汇

* 台币兑美元微收升中止连两日收跌
    * 午后外资汇入较明显惟寿险进场买汇
    * 下周实质交易区间暂估33.150-33.400

    路透台北2月26日 - 台币兑美元 周五微收升，中止连两日收跌，本周则是收涨0.21%。汇银人士
表示，由于台股持续盘坚及午后外资汇入转趋明显，带动台币实质汇价趋升靠向33.200，惟寿险业进场买汇收
敛涨幅令台币暂难跳脱既有区间盘整格局。
    
    他们指出，尽管2月以来外资呈现净汇入且金额不小，但台湾经济基本面欠佳及韩元走势仍显疲弱，压抑
台币难以反应外资汇入的利多，短线台币实质汇价只能陷入狭幅区间盘整、缺乏明显方向。
   
    〞台币没有办法跳脱其他亚币走势，就跟着吧。〞一位公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，汇银人士指出，本周正逢月底出口商抛汇高峰令台币较显支撑，下周迈入月初料出口商抛
汇卖需转淡，届时若人民币及韩元走势持续疲弱，台币恐受拖累。而此前外资汇入资金陆续转进台股，本月以
来外资买超台股逾500亿台币，近日外资进出量能并不显着，只是稍作调节。
    
    展望下周美国将接连公布PMI、ISM及非农就业报告等重要经济数据，市场普遍预料国际汇市将随着美国经
济复苏情势好坏而上下波动。
    
    今日台币兑美元主要交易区间在33.204-33.270，上日在33.228-33.282。交易员预测下周主要实质交易区
间落在33.150-33.400。  
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；
尾盘一个月美元/台币远汇 报33.257/33.288，上日收在33.270。       
    
    台湾股市周五收高0.54%至8,411.16点，创近三个月新高。外资及陆资在台股买超91.58亿台币，连两个交
易日买超共计166.73亿台币。   
       
   多数新兴亚币周五走高，并料将录得周线涨幅。20国集团(G20)成员国政策制定者面临协同行动的压力，以
应对全球市场动荡及经济放缓局面。而韩元 今日则是收平，报1,238.2，上日收报1,238.8。韩元本周下
跌0.3%。韩元为今年以来表现最差的亚洲货币，各界都愈加留意官方可能进行干预。 
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
    
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.492     33.496   33.204-33.492   33.269     6.82    7.19
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.482     33.487   33.210-33.482   33.240     3.35    3.26
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        0.055/0.065            0.080/0.095
 美元/台币六个月期        0.210/0.240            0.240/0.275
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐