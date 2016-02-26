台湾汇市：台币兑美元微收升中止连两跌，午后外资汇入惟寿险业进场买汇

* 台币兑美元微收升中止连两日收跌 * 午后外资汇入较明显惟寿险进场买汇 * 下周实质交易区间暂估33.150-33.400 路透台北2月26日 - 台币兑美元 周五微收升，中止连两日收跌，本周则是收涨0.21%。汇银人士 表示，由于台股持续盘坚及午后外资汇入转趋明显，带动台币实质汇价趋升靠向33.200，惟寿险业进场买汇收 敛涨幅令台币暂难跳脱既有区间盘整格局。 他们指出，尽管2月以来外资呈现净汇入且金额不小，但台湾经济基本面欠佳及韩元走势仍显疲弱，压抑 台币难以反应外资汇入的利多，短线台币实质汇价只能陷入狭幅区间盘整、缺乏明显方向。 〞台币没有办法跳脱其他亚币走势，就跟着吧。〞一位公营银行交易员说。 资金流向方面，汇银人士指出，本周正逢月底出口商抛汇高峰令台币较显支撑，下周迈入月初料出口商抛 汇卖需转淡，届时若人民币及韩元走势持续疲弱，台币恐受拖累。而此前外资汇入资金陆续转进台股，本月以 来外资买超台股逾500亿台币，近日外资进出量能并不显着，只是稍作调节。 展望下周美国将接连公布PMI、ISM及非农就业报告等重要经济数据，市场普遍预料国际汇市将随着美国经 济复苏情势好坏而上下波动。 今日台币兑美元主要交易区间在33.204-33.270，上日在33.228-33.282。交易员预测下周主要实质交易区 间落在33.150-33.400。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减； 尾盘一个月美元/台币远汇 报33.257/33.288，上日收在33.270。 台湾股市周五收高0.54%至8,411.16点，创近三个月新高。外资及陆资在台股买超91.58亿台币，连两个交 易日买超共计166.73亿台币。 多数新兴亚币周五走高，并料将录得周线涨幅。20国集团(G20)成员国政策制定者面临协同行动的压力，以 应对全球市场动荡及经济放缓局面。而韩元 今日则是收平，报1,238.2，上日收报1,238.8。韩元本周下 跌0.3%。韩元为今年以来表现最差的亚洲货币，各界都愈加留意官方可能进行干预。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.492 33.496 33.204-33.492 33.269 6.82 7.19 司 元太外汇经纪公 33.482 33.487 33.210-33.482 33.240 3.35 3.26 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.055/0.065 0.080/0.095 美元/台币六个月期 0.210/0.240 0.240/0.275 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)