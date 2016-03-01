台湾已公布经济指标--2016/3/1

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 -13.0% -13.9% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -11.7% -15.6% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 -12.4% -12.3% 3/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.63% +5.68% 3/24 -- 季调失业率 1月 3.91% 3.84% 3/22 -- *工业生产指数(y/y) 1月 -5.65% -5.85% r 3/23 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,259.78 4,260.31 3/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.81% +0.14% 3/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。