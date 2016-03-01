台湾经济指标预测--3月1日至5月20日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月29日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/4 1620 外汇存底 2月底 -- 4,259.78亿美元 * 3月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/7 1600 出口 2月 -- -13.0% 3/8 0830 消费者物价指 2月 -- +0.81% 数(CPI) * 3月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/21 1600 外销订单 2月 -- -12.4% 年变动率 3/22 0830 季调失业率 2月 -- 3.91% *3/23 1600 工业生产指数 2月 -- -5.65% 3/24 1620 M2年增率 2月 -- +5.63% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第四季 -- -0.52% (统计值) (第四季统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。