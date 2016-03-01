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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 08:34 BJT

台湾经济指标预测--3月1日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：     
    * 2月29日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分     预估值                     前值
      3/4      1620       外汇存底     2月底         --           4,259.78亿美元
    * 3月7日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分     预估值                     前值
      3/7      1600           出口       2月         --                   -13.0%
      3/8      0830   消费者物价指       2月         --                   +0.81%
                           数(CPI)                       
    * 3月21日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     3/21      1600       外销订单       2月       --                   -12.4%
                          年变动率                     
     3/22      0830     季调失业率       2月       --                    3.91%
    *3/23      1600   工业生产指数       2月       --                   -5.65%
     3/24      1620       M2年增率       2月       --                   +5.63%
    * 5月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分     预估值                      前值
     5/20      1620         经常帐    第一季         --           顺差200.1亿美元
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --      1600     经济成长率     第四季            --                -0.52%
                          (统计值)                                 (第四季统计值)
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率    第一季             --                1.625%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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