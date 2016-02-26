《路透晚报》--2月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国畅谈增长计划，然G20会议缺乏政策共识

20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。

--中国央行：货币政策要不断观察适时动态调整，人民币无持续贬值基础

中国人民银行周五表示，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，央行的货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整；人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。

--中国央行：不要过高期望货币政策，需加强使用财政和结构性政策--行长

中国央行行长周小川周五表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。

--《焦点》中国一线楼市新年房价涨幅脱颖而出，过热风险引发监管关注

中国2016年1月全国平均房价创一年半最大涨幅，显示持续的货币政策放松及房地产去库存已略显成效。然而一线城市房价淡季不淡，反而走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。

--中国经济：财长楼继伟称需要改进监管环境帮助企业成长

中国财政部长楼继伟周五表示，中国需要改进监管环境帮助企业成长。中国财政政策有进一步空间，并计划扩大赤字。

--中国经济：下行压力加大令城乡居民增收面临新风险和新挑战--发改委

中国已确定2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。国家发展和改革委员会周五称，经济下行压力加大，城乡居民增收面临新风险、新挑战。城乡居民收入增长出现乏力趋势，持续增长面临更多不确定性。

--中国财政：建筑业拟征增值税税率为11%，4月底前反馈意见--住建部

中国住房城乡建设部近日发布通知称，建筑业拟征增值税税率为11%，并要求4月底前将在调整准备工作中的有关意见和建议及时反馈。

【金融】

--中国保险：财富管理功能保险将成发展热点，关注现金流冲击--保监会

中国保监会日前表示，健康保险、养老保险，以及具有财富管理功能的保险产品未来将成为发展热点；风险防范上，要注意经济形势变化对行业偿付能力、资金运用和现金流的冲击。

--中国金融：支持邮储建三农事业部，支持民间资本设村镇银行--银监会

中国银监会日前下发通知称，支持邮储银行建立三农金融事业部，拓展农村小额贷款业务；并支持民间资本参与发起设立村镇银行。

【固定收益】

--《分析》中国央行暂维持资金紧平衡，汇率掣肘降准但预期难消

中国银行间流动性本周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等因素叠加发酵，不过在央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善。

--中国票据市场：转贴利率先跌后小涨，资金偏紧添扰动但整体波动有限

中国票据市场转贴利率本周先下后上，但整体变化有限。交易人士表示，周初资金面尚属平稳，转贴价格一度略有下行，但随着后半周流动性逐步吃紧以及月末出票冲规模机构增多，电票价格掉头小幅攀升，纸票则成交偏少。

--中国债市动态：资金稍缓现券仍陷胶着走势，货币政策缺想象空间

在中国央行公开市场单日净投放大幅放量的扶助下，银行间市场周五早盘资金面稍缓，现券收益率亦略微走低，但总体看仍陷胶着走势；而从央行最新表态来看，货币政策缺乏进一步想象空间，将对债市走强形成抑制。

--中国货币市场：逆回购放量助缓紧张情绪，供给有所改善隔夜回购下行

中国央行周五释出巨量逆回购增援流动性，银行间资金市场紧张情绪有所缓和，供给出现一定改善，主要成交品种的隔夜回购加权利率下行，不过离此前较为宽松态势仍有距离。

【外汇】

--《人民币综述》点心债受制流动性紧张市况低迷，蛰伏静候外汇压力缓和

人行与市场博弈令离岸人民币流动性紧张，点心债(含宝岛债)市况低迷难振。纵然近期发行端有零星个案试探水温，但需求疲弱犹如寒流过境。次级市场操作短打心态浓厚，以尽量缩短存续期、降低汇率波动风险为优先。

--中国汇市：人民币随中间价连四日收贬，G20财长会议期观望情绪浓

人民币兑美元即期周五随中间价连四日收贬，波幅不大。交易员称，今日人民币中间价按一篮子货币计算本应该升值，但汇价和中间价均继续贬值，或为“补课性”贬值。

--表格：中国外汇市场1月成交额环比降16%，衍生品跌近两成--外管局

中国国家外汇管理局最新统计数据显示，中国外汇市场（不含外币对市场）1月总计成交10.39万亿元人民币（等值1.59万亿美元），较上月减少15.87%。其中银行间市场下降近两成，银行对客户成交降幅较小仅2%；而衍生品成交环比亦出现近两成下跌。

--投行观点：维持人民币对美元12个月内贬值到7.00的预测--高盛

高盛最新的关于新兴市场国家货币汇率的研报称，人民币走走停停的贬值还将继续，直到汇率水平能更好的重置风险敞口。维持人民币对美元的汇率12个月内贬值到7.00的判断，贬值到8的可能性较小。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升近1%，证监会澄清注册制传言安抚市场情绪

中国股市沪综指周五收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹，钢铁煤炭等传统周期股领涨；但投资者信心仍显不足，追涨兴趣不浓，因此今日大盘反弹走势相当谨慎，成交明显萎缩。

--《技术分析》中国股市沪综指短线料再试前低 中国股市沪综指春节后历经一周半反弹后快速逆转下跌。技术面显示，2,900点之上已构成密集压力区，大盘短期难以站至其上，而猴年后首个千股跌停对市场情绪挫伤严重，股指或再度考验2,638点附近前期低点；中线看，大盘维持2,640-2,940点区间震荡，近月向上和向下有效突破的可能性均不大，3月整体仍以横向波动为主。

--中国证券：证监会否认单独研究创业板注册制，构建注册制法规需较长时间

针对近日市场传言，中国证监会新闻发言人邓舸周五透过证监会微博回应称，证监会从未单独研究过创业板注册制，根本不存在3月1日创业板全面停止审核的安排，也不存在主板、中小板择期再做安排的问题。

--中国保险：财富管理功能保险将成发展热点，关注现金流冲击--保监会

中国保监会日前表示，健康保险、养老保险，以及具有财富管理功能的保险产品未来将成为发展热点；风险防范上，要注意经济形势变化对行业偿付能力、资金运用和现金流的冲击。

--《SAFT专栏》打击囤积现金之战，将刺激金银、名酒和艺术品市场

不论喜欢与否，大面额现金之战将影响其他市场，投资者和骗子将寻找方便的价值贮藏手段。

--港股业绩：新地中期基础溢利按年升9.9%，预计全年业绩将“令人鼓舞”