中国票据市场：转贴利率先跌后小涨，资金偏紧添扰动但整体波动有限

路透上海2月26日 - 中国票据市场转贴利率本周先下后上，但整体变化有限。交易人士表示，周初资金面尚属平稳，转贴价格一度略有下行，但随着后半周流动性逐步吃紧以及月末出票冲规模机构增多，电票价格掉头小幅攀升，纸票则成交偏少。

他们并表示，票据价格未来趋势仍还需继续观察度过月末之后的资金价格走势，以及央行的政策动向。

“(转贴价格)这周前两天已经在往下走了，这几天又突然掉转头上去了，资金紧吧，卖票的人挺多的，”上海一银行交易员说，月末很多机构额度也不太够，出票冲规模的也不少。

银行间流动性本周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等叠加发酵，但在央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善;而短期人民币汇率走势难言企稳，成为掣肘政策走向的因素，预计包括逆回购及MLF(中期借贷便利)等在内工具还将为平滑流动性主要手段。

华东另一银行交易员表示，整体看转贴价格波动的不算大，一年期电票价格中介报价在3.3-3.5%不等，成交比较分散，纸票则感觉基本被抛弃，报价在3.6%-3.7%的都有；而月末临近感觉市场整体成交也不算太活跃，暂时先看看度过月末资金面变化和央行接下来态度如何。

央行周五释出巨量逆回购增援流动性，银行间资金市场紧张情绪有所缓和，供给出现一定改善，主要成交品种的隔夜回购加权利率下行，不过离此前较为宽松态势仍有距离。

央行行长周小川周五表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价