更新版 1-中国汇市：人民币随中间价连四日收贬，G20财长会议期观望情绪浓

* 人民币随中间价连四日收跌

* 与一篮子货币方向相反或为“补课性”小贬

* 美元资金偏紧一年掉期跌破700点子

* G20财长会议期市场观望情绪浓 (新增收盘报价和评论)

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价连四日收贬，波幅不大。交易员称，今日人民币中间价按一篮子货币计算本应该升值，但汇价和中间价均继续贬值，或为“补课性”贬值。

今日G20财长和央行行长会议在上海召开，但并未出现对市场影响较大的言论，市场观望情绪浓。离岸人民币 波动趋缓，与在岸点差收窄至不足20点子。另因美元偏紧，隔夜美元拆借利率小升；一年期掉期曲线 跌破700点子，远低于利率平价。

“今天周小川出来讲话，G20也开始，感觉没说什么特别的，都在观望。”一股份行交易员称，“本来从模型看，盯一篮子的话人民币是要升值的，但是没有升值，目前也没有一个大的趋势或者方向，大家就平平客盘。”

中国央行行长周小川周五表示，人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。

亦有交易员表示，因为方向不明，市场基本陷入盘整；加上客户预期也不像从前一致看贬，客盘购汇略有减少，交易量较春节前有所回落。今年两次大的波动打掉了不少自营盘，市场情绪谨慎，观望G20财长会议是否有重磅消息。

高盛 最新关于新兴市场国家货币汇率的研报称，人民币走走停停的贬值还将继续，直到汇率水平能更好地重置风险敞口。维持人民币兑美元汇率12个月内贬值到7.00的判断，贬值到8的可能性较小。

全球汇市，美元周五小跌，汇市表现整体平静，投资者聚焦正在上海举行的为期两日的20国集团(G20)会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5372 6.534 -0.05% 中间价 6.5338 6.5318 -0.03% 成交额 152.96亿美 160.97亿美

元 元 日内波动幅度(pips) 40 日高6.5342 日低6.5382 今年以来升贬幅度 -0.67% 2005年汇改以来升贬幅度 26.61% 一年期美元/人民币掉期 +700

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5378 6.535 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7795 6.784 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5360；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。