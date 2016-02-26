国际油市：油价反弹上扬，因交易商轧平布兰特原油期货空仓

“油价上涨更多是来自技术面的平仓操作，因为布兰特原油下周一将到期，”辉立期货的分析师Daniel Ang说。

美国原油受到强劲汽油需求支撑，上周汽油库存下降，为11月初以来首见。

“汽油需求上升的看法暗示，原油价格而下跌或许正推动汽油消费增加，”澳洲国民银行的石油分析师Vyanne Lai说。

虽然部分成品油需求强劲，但分析师表示，整体原油供应过剩的局面可能会在今年大部分时间持续。

不过，从较长期来看，分析师预计油价将再度上涨。(完)

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