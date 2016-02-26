国际油市：油价反弹上扬，因交易商轧平布兰特原油期货空仓

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
“油价上涨更多是来自技术面的平仓操作，因为布兰特原油下周一将到期，”辉立期货的分析师Daniel Ang说。
美国原油受到强劲汽油需求支撑，上周汽油库存下降，为11月初以来首见。
“汽油需求上升的看法暗示，原油价格而下跌或许正推动汽油消费增加，”澳洲国民银行的石油分析师Vyanne Lai说。
虽然部分成品油需求强劲，但分析师表示，整体原油供应过剩的局面可能会在今年大部分时间持续。
不过，从较长期来看，分析师预计油价将再度上涨。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。