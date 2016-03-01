台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透台北3月1日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期6,239.1亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.26%；28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。
央行上日发行104亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。