版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 16:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增94亿台币，连两周净增

路透台北2月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增加94亿台币，呈连两周净增；央行存单未到期余
额为7兆(万亿)3,883.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增2,534亿台币。
        
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   2/22     2,692.00            2,722.00        30.00
   2/23     5,637.50            5,643.50         6.00
   2/24     3,234.50           *3,114.50      -120.00
   2/25     1,985.50           *2,087.50       102.00
   2/26           28                 104        76.00
 总计      13,577.50           13,671.50           94
 2/24：*2含1,600亿台币一年定存单 
2/25：*含300亿台币两年期定存单       
    
   日期  91天期发行量(   182天期发行量(
         亿)             亿)
   2/22               5                2
   2/23              71               26
   2/24              31                9
   2/25              12                6
   2/26               4                2
                    123               45
 (完)
    
    


 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐