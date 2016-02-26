《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增94亿台币，连两周净增

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透台北2月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增加94亿台币，呈连两周净增；央行存单未到期余 额为7兆(万亿)3,883.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增2,534亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 2/22 2,692.00 2,722.00 30.00 2/23 5,637.50 5,643.50 6.00 2/24 3,234.50 *3,114.50 -120.00 2/25 1,985.50 *2,087.50 102.00 2/26 28 104 76.00 总计 13,577.50 13,671.50 94 2/24：*2含1,600亿台币一年定存单 2/25：*含300亿台币两年期定存单 日期 91天期发行量( 182天期发行量( 亿) 亿) 2/22 5 2 2/23 71 26 2/24 31 9 2/25 12 6 2/26 4 2 123 45 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。