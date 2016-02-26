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货币新闻 | 2016年 2月 26日 星期五 16:46 BJT

欧股业绩：巴斯夫警告今年营业利润将下滑，受油价及中国业务影响

路透德国路德维希2月26日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF) 警告，今年营业利润将下滑，因中国市场的化学品销量疲软，而原油价格下跌则打压巴斯夫的油气部门。以营收计，巴斯夫是全球最大的化学公司。

巴斯夫周五表示，经一次性项目调整后，息税前利润(EBIT)将下滑多达10%。

在股东压力下，巴斯夫将年度派息提高至每股2.90欧元，相当于净利的三分之二，为2009年以来最高比例。过去三个月巴斯夫股价重挫24%。

这个派息水准高于部分分析师预期，分析师原预测在2.80-2.90欧元。

巴斯夫2015年净利下降23%，至40亿欧元，略高于分析师平均估值，但创2009年以来最低全年净利。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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