欧股业绩：巴斯夫警告今年营业利润将下滑，受油价及中国业务影响

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透德国路德维希2月26日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF) 警告，今年营业利润将下滑，因中国市场的化学品销量疲软，而原油价格下跌则打压巴斯夫的油气部门。以营收计，巴斯夫是全球最大的化学公司。
巴斯夫周五表示，经一次性项目调整后，息税前利润(EBIT)将下滑多达10%。
在股东压力下，巴斯夫将年度派息提高至每股2.90欧元，相当于净利的三分之二，为2009年以来最高比例。过去三个月巴斯夫股价重挫24%。
这个派息水准高于部分分析师预期，分析师原预测在2.80-2.90欧元。
巴斯夫2015年净利下降23%，至40亿欧元，略高于分析师平均估值，但创2009年以来最低全年净利。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f