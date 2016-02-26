更新版 1-台湾货币市场：短率持平跨月利率续处高档，资金略多短票利率不跌

* 短率大致持稳，跨月利率续处近日高档

* 资金虽略为转多，惟短票利率未见下跌

* RP市场紧张气氛趋缓，利率续处高位 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北2月26日 - 台湾银行间月内短率周五持稳，但跨月利率续处于近两日高档。资金调度人员称，今天有大型银行出手放钱，市场资金比较多一些，利率则维持在原水准；料下周资金紧俏的情况可望稍获改善。

他们指出，今天拆借需求相当旺盛，惟因大型银行进场提供资金，有拆借需求的银行都能顺利找到钱，利率则与昨天差不多。

〞今天情况好多了，没有那么紧张了，下礼拜应该会更好一点。〞一位大型银行资调人员说。

一位大型银行资调人员亦称，今天有较多的资金供拆出，市场资金需求相当旺盛，尤其是小票银行和外商银行均有拆入需求，利率则维持在昨天水准。

本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.492 33.496 台湾加权股价指数<.TWII 8,411.16 8,365.86 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.260%

--一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.210-0.390%

--两周拆款利率区间 0.330-0.410% 0.300-0.410%

**短票利率部分成交在0.40%**

短票市场方面，大型票券商指出，今天资金虽然比较多一些，但因近日市场变化太大，大家都来不及反应，因此，利率未随资金偏多而走低，甚至逆势走扬。

〞今天跟昨天完全不一样，市场钱蛮多的，我们好像在洗‘三温暖’喔。〞一位大型票券公司交易员说。

他们表示，昨天下午陆续有银行说今天可供跨月资金，加上寿险公司资金也不少，资金不再紧俏，但部分大型银行把利率拉高到0.40%，致部分短票成交于0.40%的较高水准。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，部分成交在0.40%；上日则在0.37-0.38%，少数成交在0.36%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.377%，前日0.363%；上日区间在0.35-0.45%，前日在0.30-0.39%；上日成交量148.43亿台币，前日在92.7亿台币。

台湾央行周五共发行104亿台币定存单，与今日到期金额为28亿台币相较，存单发行余额增76亿台币。

下周央行定存单到期共2兆98亿台币，分别为：周二6,239.1亿台币、周三4,766亿台币、周四6,375.8亿台币及周五2,717.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为640亿台币，累积至周日超额准备达9,120亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆624亿台币。

**公债RP利率微升**

债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员说，今天银行端资金比较充裕，气氛没有那么紧张了，惟利率没有想像中低，部分银行甚至要求公债RP拉升至0.37%。

〞今天好多了，毕竟公债交割完，气氛也比较不紧张了。〞一位大型证券商交易员说。

大型票券公司交易员则指出，早盘市场气氛还是有点紧张，公司债RP利率因而稍有变动，但仍落在大区间内，公债则是持稳。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率区间略为拉大，短天期公债RP利率主要成交在0.35-0.37%；上日则在0.35-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，与上日水准相同。