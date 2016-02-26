《全球汇市》美元小跌，关注G20会议寻找后市方向

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1003 1.1021 -0.16 1.32 1.0860
美元/日圆 112.87 112.98 -0.10 -6.32 120.30
欧元/日圆 124.20 124.45 -0.20 -5.72 130.47
美元/瑞郎 0.9921 0.9900 0.21 -0.97 1.0018
英镑/美元 1.4001 1.3962 0.28 -5.00 1.4738
美元/加元 1.3538 1.3529 0.07 -2.18 1.3839
美元/离岸人民币 6.5384 6.5350 0.05 -0.45 6.5680
澳元/美元 0.7215 0.7231 -0.22 -0.82 0.7275
新西兰元/美元 0.6754 0.6718 0.54 -1.04 0.6825
欧元/瑞郎 1.0918 1.0909 0.08 0.29 1.0886
欧元/英镑 0.7857 0.7891 -0.43 6.65 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3809 9.3657 0.16 1.94 9.1705
美元/挪威克朗 8.6442 8.6275 0.19 -2.21 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。