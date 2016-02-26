路透伦敦2月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：目前为止一直未能回到200日均线上方，目前均线在1.1050美元，在成功站上之前，走势仍倾向下行及下测12月低点拉出的趋势线支撑，目前位在1.0925。若跌破这个支撑，将开启跌向1.0700区域。若回升突破1.1070，则有利于回升向1.1200。

美元/日圆：美元看来暂时在111.00日圆寻获支撑，这个水位目前有双重支撑。技术面而言，跌破116.00是一个关键讯号，暗示美元中长线可能进一步跌至106.00。要化解这个风险，美元必须强力回升突破116.00区域。

英镑/美元：本周跌破1.4220/30美元及前低1.4080后，提高了跌向2009年低点1.3500的风险。若月线收在1.4100下方，也将创下英镑由历史低位1.0500反弹同一年以来的逾30年来最低收位。必须先回升突破1.4090，才能企稳。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1010 1.1021 -0.10 +1.38 1.0860

美元/日圆 112.83 112.98 -0.13 -6.21 120.30

欧元/日圆 124.23 124.45 -0.18 -4.78 130.47

美元/瑞郎 0.9918 0.9900 +0.18 -1.00 1.0018

英镑/美元 1.4003 1.3962 +0.29 -4.99 1.4738

美元/加元 1.3536 1.3529 +0.05 -2.19 1.3839

美元/离岸人民币 6.5372 6.5323 +0.08 -0.47 6.5680

澳元/美元 0.7218 0.7231 -0.18 -0.78 0.7275

新西兰元/美元 0.6751 0.6718 +0.49 -1.08 0.6825

欧元/瑞郎 1.0919 1.0909 +0.09 +0.30 1.0886

欧元/英镑 0.7861 0.7891 -0.38 +6.71 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3785 9.3657 +0.14 +2.27 9.1705

美元/挪威克朗 8.6389 8.6275 +0.13 -2.27 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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