台湾股市：国际股市回稳，3月1日起最低融券保证金成数重降至90%--金管会

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透台北2月26日 - 台湾金管会周五称，监于国内外经济情势及国际主要证券市场已逐步回稳，自3月1日起，将上市及上柜有价证券的最低融券保证金成数由120%重新调整为90%，以维持证券交易市场秩序及稳定。
金管会新闻稿并指出，此前为维持证券交易市场秩序及稳定，才于1月8日起将上市/柜有价证券的最低融券保证金成数由90%调整为120%。现在考量相关限制实施期间过长将限缩市场发展，因此尽早恢复证券市场正常。
台湾股市周五收创近三个月新高，周线上涨1.03%。分析师指出，受油价走高、美国经济数据增长激励，台股随美股连续第二日上涨，尽管盘中略见获利了结卖需，尾盘受买盘挹注推升站上8,400点。 (完) (记者 詹静宜; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。