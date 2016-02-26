台湾股市：国际股市回稳，3月1日起最低融券保证金成数重降至90%--金管会

路透台北2月26日 - 台湾金管会周五称，监于国内外经济情势及国际主要证券市场已逐步回稳，自3月1日起，将上市及上柜有价证券的最低融券保证金成数由120%重新调整为90%，以维持证券交易市场秩序及稳定。