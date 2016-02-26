背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港2月26日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

然而去年8.11小汇改后，人民币资产整体吸引力下降，人民币汇率波动加剧和CNH市场流动性紧张，离岸人民币债券一级市场发行清淡，二级市场则表现惨淡。

渣打银行数据显示，2015年，点心债、宝岛债及存款证（CD）的总发行量较前一年下跌26%至人民币4,240亿元，而2015年宝岛债发行量大幅增长，令市场流通量增加6%。

Dealogic数据则显示，2015年点心债总发行量为1,071.33亿元，较上一年的2,052.98亿元几近腰斩。

2016年，由于离岸市场融资成本远较在岸市场高，加上内地资本市场的发行渠道改善（例如透过熊猫债），渣打预期发行量将维持弱势，甚至再度下跌超过20%。由于离岸人民币市场赎回量极高，达人民币3,790亿元（占整体尚未赎回市场的46%），首次发行低于此金额即会使市场整体规模下跌。

以下为路透整理的2016年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表（人民币CD除外）：

（由金融机构发行）