欧元债市：爱尔兰大选之际，公债走势持稳但透露不安气氛

爱尔兰料不会有重大政策变化。

“爱尔兰大选的时机不好，大选当周正是英国脱欧运动的开始，”德国商业银行的策略师David Schnautz说。

“我们知道爱尔兰与西班牙及葡萄牙的情况非常不同，但投资者已知道要对这些国内政治事件保持警惕，即便你认为无多数议会的局面不会构成引发负面变化的因素。”

爱尔兰10年期公债收益率 周五小升至0.93%，表现稍逊于欧元区其他国家同期公债收益率，但仍距离去年年中创下的0.60%附近的纪录低点不远。(完)

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