重温稿-台湾货币市场：短率持平跨月利率续处高档，资金略多短票利率不跌

* 短率大致持稳，跨月利率续处近日高档 * 资金虽略为转多，惟短票利率未见下跌 * RP市场紧张气氛趋缓，利率续处高位 记者 罗两莎 路透台北2月26日 - 台湾银行间月内短率周五持稳，但跨月利率续处于近两日高档。资 金调度人员称，今天有大型银行出手放钱，市场资金比较多一些，利率则维持在原水准；料 下周资金紧俏的情况可望稍获改善。 他们指出，今天拆借需求相当旺盛，惟因大型银行进场提供资金，有拆借需求的银行都 能顺利找到钱，利率则与昨天差不多。 〞今天情况好多了，没有那么紧张了，下礼拜应该会更好一点。〞一位大型银行资调人 员说。 一位大型银行资调人员亦称，今天有较多的资金供拆出，市场资金需求相当旺盛，尤其 是小票银行和外商银行均有拆入需求，利率则维持在昨天水准。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.492 33.496 台湾加权股价指数<.TWII 8,411.16 8,365.86 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.210-0.390% --两周拆款利率区间 0.330-0.410% 0.300-0.410% **短票利率部分成交在0.40%** 短票市场方面，大型票券商指出，今天资金虽然比较多一些，但因近日市场变化太大， 大家都来不及反应，因此，利率未随资金偏多而走低，甚至逆势走扬。 〞今天跟昨天完全不一样，市场钱蛮多的，我们好像在洗‘三温暖’喔。〞一位大型票 券公司交易员说。 他们表示，昨天下午陆续有银行说今天可供跨月资金，加上寿险公司资金也不少，资金 不再紧俏，但部分大型银行把利率拉高到0.40%，致部分短票成交于0.40%的较高水准。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，部分成交在 0.40%；上日则在0.37-0.38%，少数成交在0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 7%，前日0.363%；上日区间在0.35-0.45%，前日在0.30-0.39%；上日成交量148.43亿台币， 前日在92.7亿台币。 台湾央行周五共发行104亿台币定存单，与今日到期金额为28亿台币相较，存单发行余 额增76亿台币。 下周央行定存单到期共2兆98亿台币，分别为：周二6,239.1亿台币、周三4,766亿台币 、周四6,375.8亿台币及周五2,717.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为640亿台币，累积至周日超额准备达9,120亿 台币、加计前期1%的超额准备为1兆624亿台币。 **公债RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员说，今天银行端资金比较充裕，气氛没有那 么紧张了，惟利率没有想像中低，部分银行甚至要求公债RP拉升至0.37%。 〞今天好多了，毕竟公债交割完，气氛也比较不紧张了。〞一位大型证券商交易员说。 大型票券公司交易员则指出，早盘市场气氛还是有点紧张，公司债RP利率因而稍有变动 ，但仍落在大区间内，公债则是持稳。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率区间略为拉大，短天期公债RP利率主要成 交在0.35-0.37%；上日则在0.35-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，与上日 水准相同。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日区间大致相同，短天期公司债 附买回利率主要成交于0.33-0.38%；短天期公债附买回利率0.25-0.33%，上日亦落在此水准 。(完) (审校 黄凯/张喜良)