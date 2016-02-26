欧洲汇市：英镑跌势暂歇，但周线大幅下跌无悬念

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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英国民众将在6月23日投票决定是否留在欧盟，对于“脱欧”将威胁到英国巨额外资流入的担忧打击了英镑。英国需要外资流入来弥补其经常帐赤字。
英镑抛售潮本周愈演愈烈，因企业和投资者纷纷规避这一风险。部分卖家认为英镑将跌至1.35美元或更低。
市场还预计，若英国脱离欧盟，则可能令英国央行的升息时间推迟，这也打击了英镑。英国最大的银行--汇丰控股称，如果英国脱离欧盟，则明年英镑可能贬值高达20%，经济增幅将被拉低最多1.5个百分点。
多数民调显示，赞成留在欧盟的阵营占据上风，但领先优势正在收窄。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。