亚洲橡胶：东京期胶受累于上海市场卖压而下跌，但周线仍录得涨幅

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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上海5月期胶 收低305元人民币，报每吨10,360元。
“库存增加亦拉低TOCOM期胶价格。”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说道。
据日本橡胶贸易协会周五公布数据显示，截止2月10日日本港口生胶库存较前值增加7.9%，报13,887吨。
“通常在冬季期间橡胶价格会看涨，不过橡胶对今年的股市、油价以及汇市等外部市场更加敏感。”Yoshida说道，并预测下周TOCOM期胶料限于145-160日圆间窄幅波动。
新加坡SICOM-3月期胶 报每公斤109.0美分，跌1.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张明钧/于春红)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。