国际油市：新加坡燃料油现货贴水进一步下滑，市场基本面低迷

路透新加坡2月26日 - 新加坡燃料油现货贴水周五进一步下滑，交易员表示市场担心基本面走弱。

“起初，大约两周前价差开始回落，我们认为一些市场参与者向市场推出了太多的船货，”一位在新加坡的交易员说。

“但现在看看基本面，似乎市场确实相当低迷，因需求疲软而供给沉重，”该交易员说。

交易员表示，船用燃料油也显露出疲态。

“尽管上个月新加坡船用燃料油销售接近纪录水平，我们看到近月码头交货合约以贴水成交，”另一位在新加坡的交易员说。

“RMK燃料油近期也下降了不少，这表明大型集装箱船舶的需求正在放缓，”该交易员说。

380cst燃料油现货价差跌至每吨较新加坡报价贴水5.27美元，较前一日收盘价下跌0.02美元，较上周五下跌0.68美元。

瑞士交易商贡渥 出售总计80,000吨三艘380cst高硫燃料油船货，而俄罗斯的卢克石油 和美国的雪佛龙 各自出售一艘380cst燃料油船货，总计40,000吨。

瑞士摩科瑞出售了一艘26,000吨的180cst高硫燃料油船货。

维多是主要的买家，买入了四艘船货，而嘉能可 和Coastal各自购买了一艘。(完)

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