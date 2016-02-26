马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日上涨，受马币走弱扶助

路透吉隆坡2月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第二日上涨，受助于马币走弱，但指标合约本周仍下跌2%左右。

5月棕榈油期货合约 收涨0.3%，报每吨2,544马币。

成交量为19,403口。

“市场今日上涨是受马币走势影响，”一名吉隆坡交易员表示，“我们也预计在一周的跌势后有一些修正。”

棕榈油期货从2月18-22日连跌五日，因2月前20日产量意外增长。不过周四还是录得小升，因市场预期2月底的库存将下降。

马币的走弱也支撑棕榈油价格。马币兑美元 中午左右下跌0.1%至4.2200。

大连5月豆油合约 下跌0.1%，芝加哥豆油合约 上涨0.6%。(完)

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