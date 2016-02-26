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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 21:22 BJT

投行观点：SunTrust Robinson将C&J Energy Services Ltd目标价由3下调至1美元，评级为中性

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