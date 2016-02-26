南非汇市：兰特/美元大跌3.6%，两周来首次跌穿16兰特重要心理关口

路透约翰内斯堡2月26日 - 南非兰特兑美元周五大跌，跌穿16兰特重要心理关口，为两周来首次，此前南非财长称，对他的调查目的是要损害他的名誉。

1615 GMT，兰特兑美元 大跌3.6%，报16.1600兰特，录将录得2011年来最大单日跌幅，盘中交投震荡。

兰特是一篮子新兴市场货币兑美元中迄今表现最差的货币。

南非财长戈尔丹表示，他将采取法律行动，保护自己不受损害其名誉和财政部诚信的尝试的伤害。

这是戈尔丹对此前的媒体报导作出的回应。该报导称，戈尔丹和南非税务局局长意见不合，据报，这导致戈尔丹威胁要在周末请辞。

“这肯定对南非资产不利，”NKC African Economics Bart Stemmet分析师表示。(完)