南非汇市：兰特/美元大跌3.6%，两周来首次跌穿16兰特重要心理关口

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透约翰内斯堡2月26日 - 南非兰特兑美元周五大跌，跌穿16兰特重要心理关口，为两周来首次，此前南非财长称，对他的调查目的是要损害他的名誉。
1615 GMT，兰特兑美元 大跌3.6%，报16.1600兰特，录将录得2011年来最大单日跌幅，盘中交投震荡。
兰特是一篮子新兴市场货币兑美元中迄今表现最差的货币。
南非财长戈尔丹表示，他将采取法律行动，保护自己不受损害其名誉和财政部诚信的尝试的伤害。
这是戈尔丹对此前的媒体报导作出的回应。该报导称，戈尔丹和南非税务局局长意见不合，据报，这导致戈尔丹威胁要在周末请辞。
“这肯定对南非资产不利，”NKC African Economics Bart Stemmet分析师表示。(完)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。