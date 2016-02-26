纽约期市：原糖从五周高位急跌，因3月合约即将到期

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透2月26日 - 原糖期货周五在触及五周高位后急转直下，部分回吐本周录得的巨大涨幅。市场传言下周一到期的3月合约的交割规模将大于预期，带动原糖期货本周稍早劲升。
可可和阿拉比卡咖啡期货也走软，受累于美元走强。
5月原糖合约 收跌0.2美分，或1.4%，报每磅14美分，盘中攀升至五周高位14.38美分。
不过，交投最活跃的原糖合约本周周线大涨11.8%，周二录得9%的升幅，当时传闻3月合约交割规模将大于预期，引发巨量回补空头，带动原糖价格上涨。
3月原糖合约 盘中跌至13.83美分的低位，较日内高位低0.61美分，该合约收挫2.3%，报13.91美分。周四未平仓合约为17,076口。3月/5月原糖合约价差转为贴水。
“周末前有获利了结，且美元上涨，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。
白糖跟随原糖下跌，5月白糖期货 收跌2.10美元，或0.5%，报每吨403.20美元。
可可期货也下跌，纽约可可市场承压，因英镑不断走低，且摆脱了西非产量下跌的预期影响。
5月伦敦可可 收跌34英镑，或1.6%，报每吨2,161英镑，本周周线上涨4.1%。纽约5月合约 收跌59美元，或2%，报每吨2,888美元，但本周升1.1%。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.8%，报每磅1.152美元。5月罗布斯塔咖啡 收跌2美元，或0.2%，报每吨1,366美元。(完)
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(编译 利棣儿 审校 母红)
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