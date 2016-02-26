芝加哥期市：CBOT玉米本周跌幅为11月来最大，因供应充足和技术性卖盘

路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所玉米期货<0#C:>周五连续第四日下跌，交易商称，本周周线跌幅为11月来最大，因全球供应充足和技术性卖出。

玉米期货在收盘前数分钟缩减跌幅，收盘基本持平。不过，本周下跌约2.9%，为过去四周以来第三周下跌。

近月CBOT-3月玉米 和交投更活跃的5月期货 均跌至1月12日来最低水准。CME Group数据显示，玉米未平仓合约降至1月4日来最低水准，因投资者出脱空头头寸，且将近月合约展期至远月合约。

近月3月玉米期货 收盘下跌1美分，报3.54-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为387,720口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)