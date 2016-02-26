芝加哥期市：CBOT玉米本周跌幅为11月来最大，因供应充足和技术性卖盘

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所玉米期货<0#C:>周五连续第四日下跌，交易商称，本周周线跌幅为11月来最大，因全球供应充足和技术性卖出。
玉米期货在收盘前数分钟缩减跌幅，收盘基本持平。不过，本周下跌约2.9%，为过去四周以来第三周下跌。
近月CBOT-3月玉米 和交投更活跃的5月期货 均跌至1月12日来最低水准。CME Group数据显示，玉米未平仓合约降至1月4日来最低水准，因投资者出脱空头头寸，且将近月合约展期至远月合约。
近月3月玉米期货 收盘下跌1美分，报3.54-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为387,720口。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。