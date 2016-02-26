美国股市：道琼工业指数收跌0.34%，Nasdaq指数收涨0.18%

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透纽约2月26日 - 美股周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌57.32点，或0.34%，至16,639.79点；标准普尔500指数 收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数 收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。
本周，道指上涨1.5%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲升1.9%。(完)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。