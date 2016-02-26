美国股市：道琼工业指数收跌0.34%，Nasdaq指数收涨0.18%

路透纽约2月26日 - 美股周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌57.32点，或0.34%，至16,639.79点；标准普尔500指数 收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数 收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。