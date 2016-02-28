重温稿-美国股市：道指和标普500指数收低，但本周三大股指均大涨

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 油价涨势消退，但能源股守住涨幅
* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率上修为增长1.0%
* J.C. Penney公布业绩后股价上涨
* 道指跌0.34%，标普500指数下跌0.19%，Nasdaq指数攀升0.18%
路透2月26日 - 美国股市道指和标普500指数周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。
标普公用事业股 大跌2.73%。材料类指数上涨1.35%，是升幅最大的板块，且连升第三日。
尽管油价涨势消退，但能源股守住涨幅，没有跟随今年多数时间跟随油价而动的趋势。康菲石油国际(ConocoPhillips) 劲升3.21%。
美国商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.0%，之前发布的第四季GDP增幅为0.7%。该数据令对美联储将可能提早而不是推迟加息的担忧加重。美国第三季GDP成长2%。
CME Group的FedWatch程序显示，美国联邦基金期货走势暗示，交易商预计美联储在6月升息的机率为36%，12月升息的机率为53%，均略高于周四的水准。
在1月深度下跌和过去两周扳回部份跌幅后，标普500指数连续第二日略于高于50日移动均线，一些交易商认为，这是人气不断改善的迹象。
但因数月来市场动荡而谨小慎微的投资者仍然保持警惕，油价处于十多年低位、美国加息前景和中国经济可能进一步放缓，仍然令他们忧心忡忡。
“我认为，股市再次接近过山车的高点。所有令1月市场发狂的因素仍然存在，” Performance Trust Capital Partners交易部董事Brian Battle说。
今日美国公布的其他数据显示，1月消费者支出强劲增长，而核心通胀实现四年来最大升幅。
道琼工业指数 收跌57.32点，或0.34%，至16,639.97点；标准普尔500指数 收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数 收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。
本周，道指上涨1.5%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲升1.9%。现在标普500指数较去年底收盘水准仍下跌约5%。
百货店运营商J.C. Penney 暴涨14.71%，此前公司公布的营收好于预期。
中国最大搜寻引擎公司百度美国存托凭证(ADR)暴涨9.87%，此前百度公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,894家和1,168家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,780家和973家。
标普500指数成份股有21只触及52周新高，没有成份股触及新低；有43只Nasdaq指数成份股触及52周新高，47只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约79亿股成交，低于过去20日的平均日成交量89亿股。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算