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亚洲 | 2016年 2月 28日 星期日 15:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.91 +0.25 +0.38 2378289

京东 25.41 +0.48 +1.93 8269343

新浪 44.06 +1.31 +3.06 357080

搜狐 44.72 +1.04 +2.38 214610

网易 135.38 -0.85 -0.62 1642103

百度 173.80 +15.58 +9.85 8881753

台湾

台湾积体电路 23.77 +0.08 +0.34 1749835

联电 2.05 +0.00 +0.00 22394

日月光 5.61 -0.03 -0.53 91487

矽品精密 7.60 +0.08 +1.06 517893

和信超媒体 3.04 +0.06 +2.01 5402

友达 2.72 +0.02 +0.74 269298

中华电信 31.52 -0.08 -0.25 56150

台湾国际航电 40.40 +0.09 +0.22 1027497

香港

中国移动 54.31 -0.05 -0.09 137781

中国联通 11.59 +0.15 +1.31 81065

中国电信 48.60 -0.98 -1.98 13665

中芯国际 4.24 +0.07 +1.68 7639

电讯盈科 6.41 +0.26 +4.23 440

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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