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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:06 BJT

瑞士央行：总裁乔丹称有可能调整豁免负利率的存款门槛--彭博

路透苏黎世2月27日 - 瑞士央行总裁乔丹周六向彭博表示，银行放在央行的存款，能够豁免于负利率规定的水位，瑞士央行有可能会调整。

根据目前规定，个别银行存款超出最低准备金20倍的部份，适用负利率0.75%，乔丹表示，调整这个门槛是瑞士央行可用的一项选择。

“目前为止我们并不计划作任何改变，但当然这个豁免门槛是一个可能的政策工具，”乔丹出席上海20国集团(G20)会议时表示。

“这是一个改变货币政策限制的不同机制，但负利率结合豁免门槛水位，一同构成对货币政策条件的影响。” (完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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