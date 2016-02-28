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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:46 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约445,290口)

227,381 82,403 47,607 120,854 284,003 395,842 414,013 49,448 31,277

较2月16日变动(未平仓合约：增加16,378口)

18,280 -9,338 1,367 -6,946 24,219 12,701 16,248 3,677 130

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

51.1 18.5 10.7 27.1 63.8 88.9 93.0 11.1 7.0

各类交易商数量(总计为363家)

178 112 89 45 56 266 218

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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