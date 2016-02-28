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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:47 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约187,997口)

71,410 77,481 17,383 87,474 75,771 176,267 170,635 11,730 17,362

较2月16日变动(未平仓合约：减少680口)

1,659 3,763 -95 -1,471 -5,286 93 -1,618 -773 938

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.0 41.2 9.2 46.5 40.3 93.8 90.8 6.2 9.2

各类交易商数量(总计为296家)

100 117 62 54 49 184 204

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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