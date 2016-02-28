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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:48 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约1,355,719口)

352,827 377,627 213,047 642,184 574,868 1208058 1165542 147,661 190,177

较2月16日变动(未平仓合约：减少51,343口)

5,727 -10,417 -27,842 -30,463 -17,024 -52,578 -55,283 1,235 3,940

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 27.9 15.7 47.4 42.4 89.1 86.0 10.9 14.0

各类交易商数量(总计为685家)

150 171 165 249 277 500 540

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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