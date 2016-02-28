全球汇市：投机客美元净多仓连续第九周下滑--CFTC/路透

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透2月26日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第九周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年5月第三周以来最低水平。
2月23日止当周，美元净多仓总值减至57.5亿美元，这是连续第二周净多仓低于100亿美元。前一周的美元净多仓为83.1亿美元。
油市及股市下跌，以及中国经济放缓，使市场推后美国升息时机预测。这对美元不利，促使投资人出清多数美元净多仓。
今年以来，美元指数已下跌0.6%。
其他货币方面，投资人将日圆净多仓推升至四年高位。市场预期日本央行的量化宽松作为将不及外界原先预测。
最新一周日圆净多仓升至52,734口，高于前一周的47,901口。这是2012年2月以来的净多仓高位。
欧元净空仓为46,857口，为2014年6月以来最低。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 92,376 84,518
空头仓位 39,642 36,617
净仓位 52,734 47,901
欧元(125,000欧元为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 107,566 113,970
空头仓位 154,423 162,175
净仓位 -46,857 -48,205
英镑(62,500英镑为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 35,479 36,512
空头仓位 68,547 72,767
净仓位 -33,068 -36,255
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 20,213 20,141
空头仓位 22,534 24,507
净仓位 -2,321 -4,366
加元(100,000加元为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 31,487 29,077
空头仓位 68,427 74,162
净仓位 -36,940 -45,085
澳元(100,000澳元为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 72,523 66,740
空头仓位 62,948 63,933
净仓位 9,575 2,807
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月23日当周 前一周
多头仓位 15,968 14,465
空头仓位 22,583 22,782
净仓位 -6,615 -8,317
(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算