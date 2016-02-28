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亚洲 | 2016年 2月 28日 星期日 15:55 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓连续第九周下滑--CFTC/路透

路透2月26日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第九周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年5月第三周以来最低水平。

2月23日止当周，美元净多仓总值减至57.5亿美元，这是连续第二周净多仓低于100亿美元。前一周的美元净多仓为83.1亿美元。

油市及股市下跌，以及中国经济放缓，使市场推后美国升息时机预测。这对美元不利，促使投资人出清多数美元净多仓。

今年以来，美元指数已下跌0.6%。

其他货币方面，投资人将日圆净多仓推升至四年高位。市场预期日本央行的量化宽松作为将不及外界原先预测。

最新一周日圆净多仓升至52,734口，高于前一周的47,901口。这是2012年2月以来的净多仓高位。

欧元净空仓为46,857口，为2014年6月以来最低。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 92,376 84,518

空头仓位 39,642 36,617

净仓位 52,734 47,901

欧元(125,000欧元为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 107,566 113,970

空头仓位 154,423 162,175

净仓位 -46,857 -48,205

英镑(62,500英镑为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 35,479 36,512

空头仓位 68,547 72,767

净仓位 -33,068 -36,255

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 20,213 20,141

空头仓位 22,534 24,507

净仓位 -2,321 -4,366

加元(100,000加元为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 31,487 29,077

空头仓位 68,427 74,162

净仓位 -36,940 -45,085

澳元(100,000澳元为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 72,523 66,740

空头仓位 62,948 63,933

净仓位 9,575 2,807

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月23日当周 前一周

多头仓位 15,968 14,465

空头仓位 22,583 22,782

净仓位 -6,615 -8,317

(完)

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