版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:49 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月23日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年2月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约173,541口)

57,954 80,901 24,593 77,038 51,058 159,585 156,552 13,956 16,989

较2月16日变动(未平仓合约：减少17,590口)

-2,087 -6,478 -7,679 -7,043 -3,962 -16,809 -18,119 -781 529

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.4 46.6 14.2 44.4 29.4 92.0 90.2 8.0 9.8

各类交易商数量(总计为247家)

68 110 61 51 47 161 186

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐