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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:50 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约442,878口)

120,129 213,735 79,210 199,094 106,613 398,433 399,558 44,445 43,320

较2月16日变动(未平仓合约：减少17,199口)

-3,383 11,239 -22,899 5,397 -6,292 -20,885 -17,952 3,686 753

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.1 48.3 17.9 45.0 24.1 90.0 90.2 10.0 9.8

各类交易商数量(总计为413家)

128 144 119 107 85 305 293

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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