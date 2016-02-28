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货币新闻 | 2016年 2月 28日 星期日 15:52 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约713,828口)

149,699 179,076 121,937 381,761 336,884 653,397 637,897 60,431 75,931

较2月16日变动(未平仓合约：减少32,188口)

5,367 -20,837 -7,739 -29,914 -7,978 -32,286 -36,554 98 4,366

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.0 25.1 17.1 53.5 47.2 91.5 89.4 8.5 10.6

各类交易商数量(总计为558家)

129 188 205 158 168 429 466

(完) (整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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