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市场报道 | 2016年 2月 28日 星期日 15:53 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月23日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约1,776,696口)

533,268 327,412 549,808 601,482 814,711 1684558 1691931 92,138 84,765

较2月16日变动(未平仓合约：减少63,355口)

15,328 -31,541 -32,516 -38,077 6,157 -55,265 -57,900 -8,090 -5,455

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.0 18.4 30.9 33.9 45.9 94.8 95.2 5.2 4.8

各类交易商数量(总计为409家)

121 147 169 102 109 324 344

(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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