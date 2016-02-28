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亚洲 | 2016年 2月 28日 星期日 16:49 BJT

金砖国家：2月26日股汇市收盘纵览

路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报740.02点，上涨0.64%。

中国股市：沪综指收升近1%，证监会澄清注册制传言安抚市场情绪

中国汇市：人民币随中间价连四日收贬，G20财长会议期观望情绪浓

香港股市：内地股市反弹助力恒指收盘大涨2.5%，关注G20会议

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巴西股市：连续第四个交易日下跌，受食品加工商BRF下挫拖累，指标股指Bovespa指数 收报41,593.079点，下跌0.7%。

巴西汇市：拉美货币走贬，因美国最新数据提振美元，且油价尾盘下滑。雷亚尔兑美元 收报3.9972/76，上日收报3.9485/00。

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南非股市：跟随国际股市上扬，指标Top-40指数 收报43,857.79点，上涨2.61%；大盘综合指数 收报49,429.4点，上涨2.18%。

南非汇市：南非兰特兑美元周五大跌，跌穿16兰特重要心理关口，为两周来首次，此前南非财长称，对他的调查目的是要损害他的名誉。

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印度股市：四个交易日来首次收高，一份政府经济报告并无惊喜之处。BSE指数 收报23,154.3点，上涨0.78%；NSE指数 收报7,029.75点，上涨0.85%。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.62/68.63，上日收报68.71/68.72。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报757.45点，上涨1.6%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报401.12点，上涨1.46%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.2，贬值1.08%；卢布兑欧元 报83.312,贬值0.31%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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