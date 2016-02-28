《全球主要央行会议预告》--2016年2月-2016年12月

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为全球主要央行在2016年2月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
3月15日至3月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
4月26日至4月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
4月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
3月10日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月17日－全行委员会会议。
4月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月 4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月 2日－管理委员会在维也纳举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月22日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月23日－全行委员会会议。
7月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
3月17日 - 宣布利率决议。
4月14日 - 宣布利率决议。
5月12日 - 宣布利率决议。
6月16日 - 宣布利率决议。
7月14日 - 宣布利率决议。
8月 4日 - 宣布利率决议。
9月15日 - 宣布利率决议。
10月13日 - 宣布利率决议。
11月 3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
3月14日 - 日本央行货币政策会议(至3月15日)。
4月27日 - 日本央行货币政策会议(至4月28日)。
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
3月10日 - 货币政策会议。
4月19日 - 货币政策会议。
5月13日 - 货币政策会议。
6月9日 - 货币政策会议。
7月14日 - 货币政策会议。
8月11日 - 货币政策会议。
9月9日 - 货币政策会议。
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
3月 9日－公布指标利率决定。
4月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
5月25日－公布指标利率决定。
7月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 7日－公布指标利率决定。
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
3月17日 - 货币政策评估。
6月16日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月15日 - 货币政策评估。
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
3月1日－召开利率会议。
4月5日－召开利率会议。
5月3日－召开利率会议。
6月7日－召开利率会议。
7月5日－召开利率会议。
8月2日－召开利率会议。
9月6日－召开利率会议。
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
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新西兰央行
2016年
3月10日－公布货币政策声明和指标利率。
4月28日－公布指标利率。
6月 9日－公布货币政策声明和指标利率。
8月11日－公布货币政策声明和指标利率。
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2016年
4月20日－召开货币政策会议(至4月21日)。
4月21日－公布利率决定和货币政策报告。
7月 4日－召开货币政策会议(至7月5日)。
7月 5日－公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2016年
3月10日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
5月12日－宣布利率决定。
6月23日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 蔡美珍；审校 于春红)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算