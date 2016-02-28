版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 06:30 BJT

《全球汇市》美元维持上周末良好数据引发的涨势，G20会议未带来惊喜

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0916 1.0931 -0.14 +0.52 1.0860

美元/日圆 113.92 113.99 -0.06 -5.30 120.30

欧元/日圆 124.38 124.60 -0.18 -4.67 130.47

美元/瑞郎 0.9971 0.9963 +0.08 -0.47 1.0018

英镑/美元 1.3858 1.3868 -0.07 -5.97 1.4738

美元/加元 1.3521 1.3510 +0.08 -2.30 1.3839

美元/离岸人民币 6.5452 6.5438 +0.02 -0.35 6.5680

澳元/美元 0.7120 0.7128 -0.11 -2.13 0.7275

新西兰元/美元 0.6591 0.6625 -0.51 -3.43 0.6825

澳元/日圆 81.140 81.220 -0.10 -7.40 87.620

新西兰元/日圆 75.520 75.510 +0.01 -7.88 81.980

英镑/日圆 157.91 157.93 -0.01 -10.90 177.22

澳元/新西兰元 1.0801 1.0745 +0.52 +1.28 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/汪红英；审校 郑茵/戴素萍/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐