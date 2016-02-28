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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--2月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月28日(日)

2350 - 日本1月工业生产

2350 - 日本1月零售销售

2月29日(一)

0430 - 经济产业省公布石油进口数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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